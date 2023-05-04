عطاف يمثل الرئيس تبون في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية أحمد عطاف، بتمثيله في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وعقيلته الملكة، يوم السبت 6 ماي بلندن.

ويشارك وزير الخارجية أيضا ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، في الاحتفالات المنظمة بمناسبة اعتلاء العاهل البريطاني الجديد العرش، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وأفاد ذات البيان أن “مشاركة الجزائر في هذه المراسم تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين اللذين احتفلا شهر نوفمبر المنصرم بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية”.