-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يمثل الرئيس تبون في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
عطاف يمثل الرئيس تبون في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية أحمد عطاف، بتمثيله في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وعقيلته الملكة، يوم السبت 6 ماي بلندن.

ويشارك وزير الخارجية أيضا ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، في الاحتفالات المنظمة بمناسبة اعتلاء العاهل البريطاني الجديد العرش، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وأفاد ذات البيان أن “مشاركة الجزائر في هذه المراسم تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين اللذين احتفلا شهر نوفمبر المنصرم بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية”.

مقالات ذات صلة
صفقات في قطاع المياه!

صفقات في قطاع المياه!

هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023

هذه إجراءات الحكومة لفائدة المتقاعدين خلال 2023

توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير.. بداري يكشف الجديد

توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير.. بداري يكشف الجديد

تزكية غريم سيدي السعيد على رأس المركزية النقابية بالعاصمة

تزكية غريم سيدي السعيد على رأس المركزية النقابية بالعاصمة

طبيب مزيف يستغل أكاديمية للتنمية البشرية للاحتيال على المرضى!

طبيب مزيف يستغل أكاديمية للتنمية البشرية للاحتيال على المرضى!

سوناطراك تكشف عن تفاصيل مسابقة الإنتقاء بإليزي

سوناطراك تكشف عن تفاصيل مسابقة الإنتقاء بإليزي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد