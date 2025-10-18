-- -- -- / -- -- --
عطاف يناقش القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا مع نظيره المصري

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره المصري بدر عبد العاطي.

وشكّل الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، “فرصة لاستعراض مختلف أبعاد علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وبحث آفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة”.

وذلك “في سياق التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وبما يتماشى مع التوجيهات السامية التي أسداها رئيسا البلدين، بمناسبة محادثاتهما الهاتفية الأخيرة”، يضيف البيان.

كما ناقش الوزيران “عددا من القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها مستجدّات القضية الفلسطينية في أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ. والأوضاع في ليبيا الشقيقة، تحسبا للاجتماع المقبل لآلية دول الجوار الثلاث الذي ستحتضنه الجزائر”.

وفي 8 أكتوبر الجاري، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. تبادلا فيها “وجهات النظر حول الأوضاع في محيطي البلدين، وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين”.

وتطرق الرئيسان أيضا، حسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية إلى “العلاقات الثنائية العميقة جدا، والمتجذرة في الذاكرة القومية. بالنضال المشهود للشعبين والدولتين والقيادتين، في سبيل الأمة العربية والإسلامية”.

كما تم التفاهم بين الرئيسين على “عقد الاجتماع المقبل للّجنة العليا المختلطة الجزائرية- المصرية في أقرب وقت. وبرمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، ترسيخا لقيم النضال والمصالح المشتركة”.

