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الجزائر

عطاف يناقش مع سلمى مليكة حدادي تطوير الحوكمة الادارية والمالية على مستوى الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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عطاف يناقش مع سلمى مليكة حدادي تطوير الحوكمة الادارية والمالية على مستوى الاتحاد الإفريقي
لقطة شاشة (وزارة الخارجية)
عطاف في لقاء مع سلمة مليكة حدادي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، 14 أفريل، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمى مليكة حدادي.

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ووفقا لما أفادت به الخارجية، سمح اللقاء الذي جرى عشية أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمناقشة الجهود القارية الرامية إلى تطوير الحوكمة الادارية والمالية على مستوى الاتحاد الإفريقي، إلى جانب المساعي الهادفة لتمكين المنظمة القارية من تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المتعاظمة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.

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