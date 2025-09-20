-- -- -- / -- -- --
عطاف يوقع بنيويورك على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

لقطة شاشة.

وقع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، 20 سبتمبر، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على «الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستغلال التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام».

ووفقا لما أفادت به الوزارة، جرت مراسم التوقيع بحضور الأمينة العامة المساعدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرشولد.

عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ويهدف هذا الاتفاق الذي وقع عليه الوزير عطاف إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار وضمان استغلاله على نحو مستدام ورشيد لصالح البشرية جمعاء.

وكان الوزير عطاف قد حل اليوم بنيو يورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

