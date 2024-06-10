عطاف يُجري محادثات مع عدد من نظرائه الأفارقة

التقى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، الأحد، عددا من نظرائه الأفارقة الذين حلوا بالجزائر في إطار المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وأفاد بيان للخارجية أن الوزير عطاف أجرى، الأحد، لقاء ثنائيا مع الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة، الطاهر سالم محمد الباعور.

وأوضح البيان أن المحادثات بين الطرفين “سمحت بالتشاور بشأن سبل الدفع بالموقف الافريقي المشترك من مسألة اصلاح مجلس الأمن في سياق اجتماع لجنة العشرة، بالإضافة الى بحث سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة”.

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو الشقيقة، جون كلود قاكوسو، وسمح اللقاء “بالتنسيق حول النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري للجنة العشرة، مثلما شكل فرصة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وأمس الأحد أيضا استقبل الوزير عطاف، الأحد، كاتبة الدولة المكلفة بالهيئات الدولية بجمهورية غينيا الاستوائية الشقيقة، ماري كروز ايفونا أندام، وشكل اللقاء “فرصة للتنسيق والتشاور بخصوص جدول أعمال اجتماع لجنة العشرة, فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص أهم القضايا المطروحة على الساحة الافريقية في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة”.

كما أجرى وزير الخارجية محادثات مع نظيره، وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية سيراليون الشقيقة، تيموثي موسى كبة.

وقد سمحت المحادثات بين عطاف ونظيره السيراليوني، الذي ترأس بلاده لجنة العشرة، ب”بحث مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالموقف الافريقي المشترك بشأن اصلاح مجلس الأمن بغية دفع المجموعة الدولية الى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الافريقية”.