-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يُستقبل من طرف رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 155
  • 0
عطاف يُستقبل من طرف رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)
ح.م
عطاف مع الرئيس الكوري

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، من قبل رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه على هامش أشغال القمة الإفريقية الكورية.

وأبلغ الوزير عطاف الرئيس الكوري، حسب ما ذكره بيان للخارجية، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح التام لأشغال القمة.

كما كان للوزير الجزائري عدّة لقاءات ثنائية مع نظرائه من نيجيريا، وناميبيا. إلى جانب المكلّف بتسيير وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور.

وقد تمحورت هذه اللقاءات، حول العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة. وآفاق تعزيزها والرقي بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين.

فضلا عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع إقليميا وقاريا، والتحضير للاستحقاقات المقبلة في إطار الاتحاد الإفريقي، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
شراء أجهزة حساسة سريًّا من أمريكا لباخرة “باجي مختار 3”!

شراء أجهزة حساسة سريًّا من أمريكا لباخرة “باجي مختار 3”!

حادث انفجار سيارة بقسنطينة.. هوية الضحايا الـ 6 لا تزال مجهولة

حادث انفجار سيارة بقسنطينة.. هوية الضحايا الـ 6 لا تزال مجهولة

توقيف 5 متّهمين بقتل شخص وحرق سيارته في الأغواط

توقيف 5 متّهمين بقتل شخص وحرق سيارته في الأغواط

08 آلاف طن من القضبان الحديدية و100 ألف وحدة من العوارض الخرسانية

08 آلاف طن من القضبان الحديدية و100 ألف وحدة من العوارض الخرسانية

هذه كيفيات تمويل الولايات والبلديات خلال السداسي الثاني لـ 2024

هذه كيفيات تمويل الولايات والبلديات خلال السداسي الثاني لـ 2024

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 14 ولاية

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 14 ولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد