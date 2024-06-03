عطاف يُستقبل من طرف رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، من قبل رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول، خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه على هامش أشغال القمة الإفريقية الكورية.

وأبلغ الوزير عطاف الرئيس الكوري، حسب ما ذكره بيان للخارجية، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح التام لأشغال القمة.

كما كان للوزير الجزائري عدّة لقاءات ثنائية مع نظرائه من نيجيريا، وناميبيا. إلى جانب المكلّف بتسيير وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور.

وقد تمحورت هذه اللقاءات، حول العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة. وآفاق تعزيزها والرقي بها إلى مستويات تستجيب لتطلعات وطموحات الجانبين.

فضلا عن التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع إقليميا وقاريا، والتحضير للاستحقاقات المقبلة في إطار الاتحاد الإفريقي، يضيف البيان.