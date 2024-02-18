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الجزائر

عطاف يُستقبل من قبل رئيس الحكومة التونسي بأديس أبابا

الشروق أونلاين
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عطاف يُستقبل من قبل رئيس الحكومة التونسي بأديس أبابا

استقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، من قبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني, وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء شكل “فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد”.

ونوه الطرفان، في هذا السياق, “بالوتيرة المطردة التي تعرفها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – التونسية التي انعقدت بالجزائر شهر أكتوبر 2023, وكذا بمحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 جانفي2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية وترقية المناطق الحدودية”.

كما تطرق الطرفان إلى “مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وبحثا سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني”.

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