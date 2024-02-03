عطاف يُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استُقبل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بطرابلس، من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، حيث سلَّمه رسالة خطية من الرئيس تبون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الليبية، حيث أشاد الطرفان بعمق أواصر الأخوة والتضامن التاريخية والمتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم التطرق إلى عديد الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، إلى جانب المستجدات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي.

وبالنسبة للأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، جدّد الوزير أحمد عطاف استعداد الجزائر للمساهمة من موقعها بمجلس الأمن في المرافعة عن انشغالات وأولويات الأشقاء الليبيين للمضي قدما نحو الإسراع في تحقيق حل ليبي-ليبي ينهي الأزمة بصفة نهائية.

وفي ختام اللقاء، حمّل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به عن قريب لمواصلة التنسيق معه حول كل المواضيع التي تصب في صلب اهتمامات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

رسالة خطية من الرئيس تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي سلمها وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاء في بيان للخارجية “بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، صباح اليوم بطرابلس، حاملاً رسالةً خطية من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، السيد محمد يونس المنفي.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد حرص رئيس الجمهورية على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، وكذا الحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.