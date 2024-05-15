عطاف يُسلم رسالة الرئيس تبون لسلطان عُمان

استقبل، الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل سلطان عمان هيثم بن طارق.

وسلم الوزير عطاف الرسالة الخطية التي وجهها إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقرونة بتحياته الأخوية وتمنياته الخالصة بدوام التقدم والنماء لسلطنة عمان وشعبها الشقيق.

وحسب بيان للخارجية فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية-العمانية وما يطبعها من تميز في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا آفاق تعزيزها وتوطيدها في ظل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين الشقيقين وفي أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما تم خلال ذات اللقاء تبادل الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وبالخصوص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب المستجدات في منطقة الساحل الصحراوي.

وفي الختام، حمَّل جلالة السلطان هيثم بن طارق الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثنياً بصفة خاصة على الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي تحت قيادة السيد الرئيس دفاعاً عن مصالح الأمة العربية ونصرة لقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية.