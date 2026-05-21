عطاف يُسلّم رسالة الرئيس تبون إلى الرئيس المصري

سلّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقل عطاف خلال استقباله من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس تبون الأخوية وتطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين الى أرحب الآفاق الممكنة.

وسمح اللقاء باستعراض الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات الجزائرية المصرية في سياق تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالقاهرة شهر نوفمبر الماضي، لاسيما النتائج المتميزة التي تم تسجيلها على درب توطيد الشراكة الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين

كما تناول اللقاء آفاق مواصلة التنسيق والتشاور بين الطرفين بخصوص أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي، وعلى وجه الخصوص في جوارهما المباشر بدولة ليبيا الشقيقة، على ضوء انتظام اجتماعات الآلية الثلاثية الجزائرية-المصرية-التونسية

