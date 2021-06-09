عطال أجرى التدريبات الميدانية

شارك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأربعاء، في الحصّة التدريبية للمنتخب الوطني بِمركز سيدي موسى.

وظهر المدافع يوسف عطال وهو يضع ضمّادة على مستوى الرّكبة اليسرى.

وكان عطال قد تعرّض لإصابة في الرّكبة، خلال مشاركته في المباراة الودّية للمنتخب الوطني أمام الضيف الموريتاني، مساء الخميس الماضي. وابتعد بعدها عن “الخضر”، راكنا إلى العلاج.

وبِالمقابل، اكتفى صانع الألعاب آدم الوناس بِخوض تدريبات على انفراد مع مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الوطني.

وكان آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة على مستوى الرّأس، خلال مشاركته في المباراة الودّية لـ “الخضر” أمام مالي، مساء الأحد الماضي. فغادر أرضية ملعب البليدة، ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

ويشدّ يوسف عطال وآدم الوناس رفقة زملائهما في المنتخب الوطني الجزائري الرّحال جوّا نحو تونس، منتصف نهار الخميس.

ويستعدّ أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لِمواجهة نظرائهم من المضيف التونسي ودّيا، مساء الجمعة المقبلة.