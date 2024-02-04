عطال خارج قائمة نيس تمهيدا لـ “بـيـعـه”

تواجد الدولي الجزائر يوسف عطال، خارج قائمة ناديه نيس الفرنسي، التي واجهت بريست الأحد، في الجولة الـ 20 من “الليغ1” الفرنسية، بالرغم من استنفاذه عقوبة الإيقاف وتواجده في أفضل حالاته البدنية.

وذكر موقع “واست فرانس” أن عطال، عاد إلى تدريبات نيس يوم الاثنين الماضي، عقب انتهاء التزاماته مع الخضر، والإقصاء المبكر من “كان” كوت ديفوار، حيث نشر تصريحات للمدير الرياضي لنادي نيس فلورون غيسولفي، في الندوة الصحفية التي سبقت المواجهة، قال فيها: “لقد عاد.. لكنه لن يكون ضمن المجموعة نهاية الأسبوع” (يقصد مباراة بريست).

كما أبقى ذات المتحدث أبواب رحيل عطال، في الميركاتو الشتوي الجاري مفتوحة حينما أضاف: “سنرى ماذا سيحدث في الأيام القليلة القادمة.. بقيت بعض الأسواق مفتوحة (يقصد استمرار الميركاتو في بعض البطولات) بالنسبة لحالة يوسف، سنواصل مراقبة ما سيحدث”.

للإشارة، فإن عطال، المرتبط بعقد مع نيس الفرنسي إلى صيف 2024، يملك اهتماما جديا من نادي طرابزون سبور التركي، الذي يرغب بشدة في ضم مدافع الخضر.