عطال: سنحارب حتى النهاية للحفاظ على اللقب

قال مدافع المنتخب الوطني يوسف عطال، أن المنتخب سيحارب حتى النهاية من أجل الحفاظ على التاج الإفريقي.

وأضاف عطال في ندوة صحفية نشطها ظهيرة السبت رفقة الناخب الوطني: ” المدرب يقدم لنا النصائح والأمور التقنية وليس بإمكانه الدخول واللعب، ونحن كلاعبين فوق أرضية الميدان علينا تقديم كل شيء من أجل تحقيق الانتصارات”.

وأكد عطال أن المنتخبات الأخرى تنتظر المنتخب الجزائري، كونه حامل لقب النسخة الماضية، ولذلك فإن المنتخب يبقى دائما مطالبا بالعمل لرفع التحدي.

وقال عطال في حديثه عن المباراة الأولى أمام سيراليون: ” كان هدفنا دخول الدورة بفوز وثلاث نقاط، وخلقنا فرصا كثيرة في لقاء سيراليون وكانت تنقصنا الفعالية اللازمة للتسجيل، وعلى العموم أدينا مباراة في المستوى رغم التعادل”.

وعن المباراة المقبلة أمام غينيا الاستوائية، قال مدافع نيس الفرنسي: ” سنعمل على التركيز كثيرا على المباراة، حتى نكون أكثر فعالية، من أجل تحقيق الفوز”.