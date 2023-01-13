عطال سيغيب عن الملاعب لِهذه المدّة

تحدّدت مدّة غياب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع فريق نيس الفرنسي عن المنافسات الرّسمية.

ويشكو عطال إصابة على مستوى الكاحل، تمنعه من المشاركة في مقابلات فريقه الأحمر والأسود.

ولم يلعب عطال أيّ لقاء رسمي منذ الـ 11 من نوفمبر الماضي، بِسبب إيقاف المسابقات المحلّية في فرنسا، نتيجة تنظيم قطر لِكأس العالم 2022، ثمّ سقوطه في فخّ الإصابة بعد استئنافها.

وسيغيب لاعب الخطّ الخلفي الجزائري لِمدّة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع من الآن. كما جاء على لسان التقني ديدييه ديغارد مدرب فريق نيس، في مؤتمر صحفي نشّطه الجمعة، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الفرنسي.