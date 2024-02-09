عطال سيُجري فحصا طبّيا في هذا النّادي تمهيدا للانضمام

يوشك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال أن يُغيّر الأجواء، نحو فريق جديد.

ويرتبط المدافع عطال (27 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وفضّل عطال عدم إكمال المشوار مع نادي نيس، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الجزائري. وانتقل إلى فريق أضنة سبور الذي ينتمي إلى بطولة تركيا للقسم الأوّل.

وسيُجري الدولي الجزائري، الجمعة، فحصا طبّيا “روتينيا”، ثمّ يمضي عقدا مدّته 6 أشهر، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي أضنة سبور. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.

ويتموقع فريق أضنة سبور في الرّتبة الـ 9 من أصل 20 ناديا مُتنافسا في البطولة التركية، وقبل 14 جولة عن إسدال السّتار.