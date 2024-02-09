-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عطال سيُجري فحصا طبّيا في هذا النّادي تمهيدا للانضمام

علي بهلولي
  • 1073
  • 0
عطال سيُجري فحصا طبّيا في هذا النّادي تمهيدا للانضمام
ح.م

يوشك اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال أن يُغيّر الأجواء، نحو فريق جديد.

ويرتبط المدافع عطال (27 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وفضّل عطال عدم إكمال المشوار مع نادي نيس، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الجزائري. وانتقل إلى فريق أضنة سبور الذي ينتمي إلى بطولة تركيا للقسم الأوّل.

وسيُجري الدولي الجزائري، الجمعة، فحصا طبّيا “روتينيا”، ثمّ يمضي عقدا مدّته 6 أشهر، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي أضنة سبور. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.

ويتموقع فريق أضنة سبور في الرّتبة الـ 9 من أصل 20 ناديا مُتنافسا في البطولة التركية، وقبل 14 جولة عن إسدال السّتار.

مقالات ذات صلة
إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاثة قبل انطلاق مرحلة الإياب

إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاثة قبل انطلاق مرحلة الإياب

رياضيون يعشقون تربية الخيول.. من اسكتلندا إلى الأرجنتين مرورا بِبُوسعادة

رياضيون يعشقون تربية الخيول.. من اسكتلندا إلى الأرجنتين مرورا بِبُوسعادة

نيجيريا في النّهائي الإفريقي لِثامن مرّة

نيجيريا في النّهائي الإفريقي لِثامن مرّة

بن عياد يوقع في الرجاء المغربي

بن عياد يوقع في الرجاء المغربي

ودية جديدة للأهلي المصري استعدادا لشباب بلوزداد

ودية جديدة للأهلي المصري استعدادا لشباب بلوزداد

مهدي عبيد يُقصي فوزي غلام

مهدي عبيد يُقصي فوزي غلام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد