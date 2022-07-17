عطال: شارة القائد مُحفّز قويّ ومسؤولية كبيرة

بات اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال ذي وزن ثقيل، في صفوف نادي نيس الفرنسي.

ومنح التقني لوسيان فافر المدرب الجديد لِفريق نيس شارة القائد للمدافع عطال، خلال المباراة الودّية أمام نادي فولهام الإنجليزي، سهرة السبت.

وقال عطال إن حيازته شارة القائد مُحفّز معنوي قويّ، وبِالمقابل ستُجبره على بذل أقصى المجهودات لاحقا لِتشريف ألوان نادي الأحمر والأسود.

وأكّد عطال في أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية التابعة لِناديه الفرنسي، إنه سعيد بِمواصلة المغامرة مع فريق نيس، ولن يدّخر جهدا لِتحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد.

ويلعب يوسف عطال (26 سنة) في نادي نيس الفرنسي منذ صيف 2018، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.