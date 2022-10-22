عطال شفي من الإصابة وديلور يعود بداية نوفمبر

المدرب السويسري لأولمبيك نيس يكشف:

استعاد المدافع الدولي الجزائري لأولمبيك نيس، يوسف عطال، الذي أصيب يوم 9 أكتوبر على مستوى الفخذ أمام نادي تروا (3-2)، “إمكانياته بنسبة 100 %، حيث سيكون جاهزا للقاءات القادمة لفريقه، بحسب ما أعلن عنه المدرب السويسري لأولمبيك نيس، لوسيان فافر.

وأوضح المدرب خلال ندوة صحفية قائلا: “عاد عطال إلى أجواء التدريبات الجماعية هذا الأسبوع بعد أن تعافى من إصابته. اليوم استأنف نشاطه بنسبة 100 %”.

واضطر الظهير الأيمن للنادي إلى الغياب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه من بينها استضافة نادي سلوفاكو التشيكي (1-2) يوم 13 أكتوبر الماضي لحساب اليوم الرابع للمجموعة الرابعة لمنافسة رابطة “أوروبا مؤتمر”.

في المقابل، سينتظر المهاجم الدولي الجزائري وهداف أولمبيك نيس، آندي دولور المصاب على مستوى الفخذ الأيمن، بعض الوقت، وإلى غاية بداية شهر نوفمبر للعودة لأجواء المنافسة. ويقول فافر عن إصابة دولور: “في البداية، كنا متخوفين من خطورة الإصابة، في النهاية، لم تكن بليغة، ويمكن القول بأنه سيغيب بعض الوقت، ولا ندري مدة الغياب، لكن يمكن القول بأنه خبر سار، حيث لن تكون المدة طويلة، وهو شيء إيجابي طالما وأن مدة غيابه لن تكون شهرا”.

يذكر، أن الدولي الجزائري بعد افتتاحه لباب التسجيل لنيس في الدقيقة 20، يوم الأحد الماضي أمام أوكسير غادر الميدان قبل نهاية الشوط الأول (د 40) بعد استقبال سيئ للكرة، وهو الذي سجل خمسة أهداف منذ انطلاق الموسم.