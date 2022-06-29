عطال ضمن أبرز نجوم الميركاتو الصيفي الفرنسي

عقده ينتهي في جوان 2013

يرجح متتبعون أن يكون الدولي الجزائري، في صفوف نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، ضمن قائمة أبرز نجوم الدوري الفرنسي، المرشحين لإشعال الميركاتو الصيفي 2022، الذي سينطلق في الفاتح جويلية القادم.

ويوجد المدافع الجزائري من بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم القادم، ما يرشحه لمغادرة نادي نيس، لاسيما مع التغيير الذي طرأ على العارضة الفنية للفريق، بذهاب المدرب كريستوف غالتيي ومجيء المدرب لوسيان فافر.

وعلى غرار نجوم الدوري الفرنسي، مثل النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان، ليونيل ميس، موسى ديمبيلي في ليون، أو حسام عوار مع ليون أيضا، سيكون النجم الجزائري، يوسف عطال، في نفس الوضعية كلاعب حر في 30 جوان 2023، ما سيجعله صيدا ثمينا في سوق الانتقالات، ويجعل إدارة ناديه نيس تسعى لتمديد عقده أو الاستفادة من صفقة بيعه خلال الميركاتو الداخل.

وسيكون الموسم القادم الخامس لمدافع الخضر في صفوف نيس، الذي كان انضم إليه عام 2018 بعقد يمتد لفترة 5 سنوات، في صفقة بلغت 3 ملايين يورو استفاد منها ناديه السابق، كورتري البلجيكي.

وكان يوسف عطال، خريج مدرسة نادي أتلتيك بارادو الجزائري، على رادار عدة أندية في فرنسا وخارجها، من بينها أندية في الدوري الإنجليزي، قبل أن تتراجع أسهمه بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة بسبب لعنة الإصابات التي لازمته، سواء مع فريقه نيس أم مع المنتخب الوطني، الذي كان غاب عنه في خرجاته الأخيرة.

معاناة يوسف عطال من الإصابات المتكررة، قلصت ظهوره في الموسم الماضي إلى 18 مشاركة فقط مع نادي نيس، فيما اكتفى بلعب خمس مباريات فقط مع المنتخب الوطني، آخرها أمام الكاميرون في إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

ويسعى يوسف عطال لاستعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية خلال الموسم الجديد، وذلك بهدف الرفع من أسهمه من جديد في سوق الانتقالات، وهذا سواء بقي مع نيس أم قرر الرحيل.