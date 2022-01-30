عطال ضمن قائمة لاعبين مرشحين للانتقال إلى “البريميرليغ”

من بوابة نادي توتنهام الإنجليزي

رشح موقع “تالك سبور” البريطاني الدولي الجزائري، يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي للانتقال إلى نادي توتنهام الانجليزي خلال الفترة المقبلة، مقدما نصيحة بهذا الخصوص للمدرب الإيطالي للنادي اللندني، أنطونيو كونتي، عندما وضع اسم نجم “الخضر” ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الجهة اليمنى من دفاع توتنهام بعد أن ضاع منه هدفه الأول، الإسباني أداما طراوري.

وكان أنطونيو كونتي يستهدف ضم الدولي الإسباني، أداما طراوري، نجم نادي وولفرهامبتون الانجليزي، لكن الأخير فضل الانتقال إلى نادي برشلونة بعقد إعارة يمتد لـ6 أشهر، مع خيار شراء عقده بانتهاء فترة الإعارة مقابل 30 مليون يورو، بجانب مبلغ مالي آخر كحوافز وإضافات متعلقة بالأداء والنتائج، كما سيتكفل برشلونة بدفع راتب اللاعب كاملاً طوال فترة الإعارة.

ونشر موقع “تالك سبور” البريطاني تقريرا يتحدث فيه عن أولويات مدرب نادي توتنهام، أنطونيو كونتي، خلال الفترة المقبلة، والذي يتمثل في ضم ظهير أيمن بمواصفات هجومية جيّدة، حتى يتوافق ذلك مع الفلسفة التكتيكية للمدرب الإيطالي، في ظل انعدام الخيارات حاليا داخل توتنهام، وفشل الدولي الإيرلندي، مات دوهرتي، في الوصول إلى المستويات السابقة له مع وولفرهامبتون مع النادي اللندني، في حين أن توقيع، البرازيلي إيمرسون روايال، الصيف الماضي كان حتى الآن مخيبا للآمال في الأدوار الهجومية، ما جعل كونتي يبحث عن خيارات أخرى.

وتواجد يوسف عطال ضمن قائمة مختصرة للاعبين المرشحين لتدعيم النادي اللندني، إلى جانب البرتغالي الواعد، بيدرو بورو، نجم سبورتينغ لشبونة، والدولي الألماني، ريدل باكو، نجم نادي فولفسبورغ، والدولي الإيفواري وليفريد سينغو، نجم نادي تورينو الإيطالي، والبرازيلي دودو نجم نادي شاختار دونيستك الأوكراني، ووصف نفس المصدر عطال بالمدافع المهاجم، الذي يمكنه تقديم الكثير لتوتنهام لتوافقه مع فلسفة كونتي.

يجدر الذكر، أن يوسف عطال عانى بشكل كبير من كابوس الإصابات الذي لاحقه خلال الموسمين الماضيين، ما أبعده لفترة طويلة عن الملاعب وأثر كثيرا على مستوياته الفنية، قبل أن يعود خريج أكاديمية نادي بارادو في بداية الموسم الجاري إلى المنافسة مع أمل استعادة مستوياته الفنية المعروفة.