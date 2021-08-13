عطال: غيّرت نمط معيشتي وطريقة تدريبي لتفادي الإصابات 

قال إنه حزين بسبب الحرائق التي اجتاحت الجزائر

اعترف الدولي الجزائري، يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي بأنه اضطر لتغيير نمط وطريقة عيشه، من أجل تفادي كابوس الإصابات، الذي لاحقه خلال الموسمين الماضيين وكبح جماح تألقه في الدوري الفرنسي، بعد أن كأن أحد أكبر مفاجآت “الليغ 1” خلال موسم 2018-2019، عندما لعب 29 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، ووصف آنذاك بالظهير الأيمن الطائر.

وقال عطال خلال الندوة الصحفية، التي عقدها، الخميس، قبل مباراة نيس وليل في الجولة الثانية من منافسة الدوري الفرنسي، ردا على سؤال متعلق بما يخطط له هذا الموسم لتفادي لعنة الإصابات: “أنا أحاول أن أنسى ما حدث الموسم الماضي”، مضيفا: “سأفعل ما يجب فعله لتفادي الإصابات”، وتابع الظهير الأيمن المتألق إبراز ما قام وسيقوم بها من أجل الابتعاد عن لعنة الإصابات، قائلا: “لقد قمت بتغيير طريقة التدريب، وعلى وجه التحديد التمارين التي يجب أن أقوم بها قبل وبعد كل حصة تدريبية”، قبل أن يضيف: “كما قمت أيضا ببعض التغييرات بخصوص نمط عيشي وحياتي اليومية”.

إلى ذلك، اعترف خريج أكاديمية نادي بارادو بالتغييرات الجوهرية التي ترافقه حاليا، وصرح: “لقد تغيرت الكثير من الأمور بالنسبة لي.. حتى في أوقات النوم ونوعية الأكل”، مضيفا: “كل لاعب يعرف جسده جيّدا وحاجياته.. وكل لاعب بحاجة لبعض التفاصيل الخاصة من هذه الناحية لضبط طريقة تدريبه”.

من جهة أخرى، عبر الدولي الجزائري عن حزنه العميق بسبب مخلفات حرائق الجزائر، التي خلفت حوالي 69 قتيلا، وعلى وجه الخصوص بولاية تيزي وزو التي ينحدر منها، وقال ردا على سؤال متعلق بهذا الجانب: “لقد تأثرت كثيرا لأن ذلك حدث في الحي الذي أسكن فيه..”، مضيفا: “عائلتي تقيم هناك أيضا”، عطال بدا متأثرا جدّا بما تواجهه الجزائر من كوارث صحية وطبيعية في الآونة الأخيرة، وقال: “إنها مرحلة صعبة بالنسبة لكل الجزائريين الذين تأثروا أيضا بمخلفات جائحة كورونا”، وأردف: “أدعو الله أن يرفع عنا هذه المحن”.