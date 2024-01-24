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رياضة

عطال في طريقه إلى البطولة اليونانية!

الشروق أونلاين
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عطال في طريقه إلى البطولة اليونانية!

كشفت تقارير صحفية، أنّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مقترح على نادي آيك أثينا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل الوضعية التي يعيشها مع ناديه نيس الفرنسي.

وذكر موقع يوناني، أن الظهير الأيمن لـ”الخضر” مقترح على نادي العاصمة اليونانية، مشيرة إلى أنّ إدارة فريق https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%83_%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7، تدرس ملف اللاعب الجزائري الذي يحظى باهتمام كبير من قبل عدّة أندية أوروبية تسعى لاستغلال مشاكله في فرنسا، وأبرزها أستون فيلا الانجليزي.

علما أن عطال قد تعرض لعقوبة الإيقاف من الرابطة الفرنسية لمدة 7 مباريات بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.

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