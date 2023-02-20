عطال في قائمة اللاعبين الأكثر إصابة خلال القرن الحالي

احتل الدولي الجزائري يوسف عطال، المركز الـ11، في ترتيب اللاعبين الأكثر إصابة في الدوري الفرنسي، خلال القرن الحالي.

وغاب لاعب نيس الفرنسي، يوسف عطال، عن المنافسة، 534 يوم، ضيّع خلالها 68 مباراة، كما تعرض لـ16 إصابة.

من جهة أخرى احتل الجزائري ياسين بن زية المركز الـ18 ، وهو الذي غاب مدة 434 يوم، وضيّع خلالها 65 مبارة، وتعرض للإصابة 6 مرات.

واحتل الفرنسي يوهان غوركيف المركز الأول في ترتيب اللاعبين الأكثر إصابة، بغيابه عن المنافسة لمدة 860 يوما، ضيّع خلالها 105 مباراة، وتعرض لـ19 إصابة.

وحلّ الايطالي فيراتي في المركز الثاني، بينما حل البرازيلي نيمار خامسا.