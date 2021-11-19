عطال مرشح للمشاركة مع نيس في مواجهة كليرمون فوت

رشحت مصادر إعلامية فرنسية عودة، المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، للمنافسة في المواجهة المرتقبة لفريقه نيس أمام نادي كليرمون فوت في إطار الأسبوع الـ14 من الليغ1 المقررة، يوم الأحد القادم، على أرض هذا الأخير.

وكشف موقع بيت فوت بول كلوب الفرنسي عن التشكيلة المتوقعة للمدرب، كريستوفر غالتيي، عند مواجهة كليرمون فوت، وورد اسم يوسف عطال ضمن التعداد الأساسي لنادي نيس، ما يدل ربما على تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الجولة الأخيرة من البطولة الفرنسية قبل فترة التوقف الدولية.

والمعلوم،أن عطال غاب عن المنتخب الوطني في المواجهتين الحاسمتين أمام منتخب بوركينافاسو بداعي الإصابة وتم تعويضه في اخر لحظة بالمدافع الأيمن للنجم الساحلي التونسي، حسين بن عيادة، هذا الاخير عوضه بامتياز وقدم مباراة جيدة أمام بوركينافاسو في ملعب مصطفى تشاكر، التي عرفت تأهل الخضر للدور الفاصل المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث سيلعب الفريق الوطني مباراتين فاصلتين في شهر مارس ستفصل في مشاركته في مونديال قطر. وستفتح عودة يوسف عطال للمنافسة بهذه السرعة المجال أمام الكثير من التأويلات حول صحة الإصابة الأخيرة التي أعفته من التنقل لتربص المنتخب الوطني لشهر نوفمبر الجاري، خاصة وأن العلاقة ما بين الناخب الوطني جمال بلماضي ومدرب نيس غالتيي ليست على ما يرام، ولاسيما بعد تصريحات هذا الأخير الذي انتقد شخصية مدرب الخضر والطريقة التي تعامل بها مع قضية مهاجم المنتخب الوطني، أندي ديلور، الذي طلب منه إعفاءه من تربصات المنتخب لمدة سنة حتى يتفرغ للعب مع فريقه. وربما سيشهد ذلك مسلسل جديد من الصراع بين بلماضي وغالتيي وقد يدفع ثمنه الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، يوسف عطال، الذي يعد ركيزة أساسية في تشكيلة المنتخب.

من جهة ثانية، سيتواصل غياب هشام بوداوي الدولي الجزائري، الثاني، في تشكيلة نادي نيس، الذي يعاني من الإصابة. لكن، وبحسب نفس المصدر فإن ابن الصحراء يتعافى تدريجيا ولن تطول عودته للمنافسة التي ستكون في الجولات المقبلة من البطولة الفرنسية.