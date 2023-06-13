عطال مُرشّح لِخوض تجربة خليجية

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال نحو تغيير الأجواء هذه الصّائفة، لِيخوض تجربة جديدة في منطقة الخليج.

ويرتبط المدافع عطال (27 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

ويتفاوض مُمثّلو أعمال عطال هذه الأيّام مع إدارة نادي الريان القطري، من أجل إبرام صفقة الانتقال. تقول أحدث تقارير الصّحافة المحلّية.

ولم يلعب عطال كثيرا في الموسم المُنقضي، بِسبب تعرّضه لِأربع إصابات، أبعدته عن الميادين لِمدّة 123 يوم.

واكتفى عطال بِخوض 8 لقاءات فقط أساسيا بِزيّ نادي نيس، في البطولة الفرنسية نسخة 2022-2023.

وبعد أن تكوّن في مدارس البطولة الوطنية، خاض يوسف عطال تجريبتَين في أوروبا: مع كورتري البلجيكي ونيس الفرنسي.