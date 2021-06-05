عطال مُصاب وبلماضي يستنجد بِبن عيادة

وجّه الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، السبت، الدّعوة للاعب حسين بن عيادة مدافع فريق النجم الساحلي التونسي.

وشارك حسين بن عيادة مع زملائه من المنتخب الوطني الجزائري مساء السبت، في آخر حصة تدريبة لهم بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى. وذلك استعدادا لِمواجهة المُنافس المالي ودّيا بِملعب البليدة، هذا الأحد.

وجاء استدعاء بن عيادة، بِسبب إصابة المدافع يوسف عطال في مباراة “الخضر” وموريتانيا الخميس الماضي.

ويركن لاعب الخط الخلفي لِنادي نيس الفرنسي إلى العلاج في عيادة “محاربي الصحراء”، وباتت فرص خوضه لِمواجهة مالي جدّ ضئيلة إن لم تكن منعدمة.

وبِخصوص حسين بن عيادة (28 سنة)، فقد سبق له خوض مباراة دولية واحدة مع “الخضر”، وذلك لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا، في الأنفاس الأخيرة لِمواجهة المضيف الزامبي في الـ 25 مارس الماضي، لِحساب الجولة الخامسة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.