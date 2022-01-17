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رياضة

عطال: نمر بفترة صعبة وسنعمل المستحيل من أجل التأهل

سليم.ع
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عطال: نمر بفترة صعبة وسنعمل المستحيل من أجل التأهل

قال المدافع يوسف عطال بعد الخسارة أمام منتخب غينيا الإستوائية، أن المنتخب الوطني يمر بفترة صعبة، وأكد أن “الخضر” سيعملون المستحيل من أجل التأهل إلى الدور المقبل. 

وأضاف عطال في تصريحات له، بعد مباراة غيني الإستوائية: ” فعلنا كل ما بوسعنا في المباراة، نعمل كمجموعة منذ مدة وتمكنا من تحقيق الانتصارات وتقديم مباريات كبيرة، نحن عائلة واحدة والآن نمر بفترة صعبة”.

وتابع مدافع “الخضر”، قائلا: ” سنواصل العمل وفي المباراة المقبلة، سنقدم كل شيئ وسنعمل المستحيل من أجل التأهل”.

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