عطال: هذا هو سبب تعدّد الإصابات وأيّ تفسير آخر مرفوض

باتت هاجسا يُؤرّقه

اعترف اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال بِأن تعدّد الإصابات في مشواره الكروي الاحترافي، بات هاجسا يُؤرّقه.

وتعرّض يوسف عطال في الموسم الحالي لِستّ إصابات، بِاحتساب فيروس “كورونا”. غيّبته عن الميادين لِمدّة 141 يوما، المُرادف لِنصف السنة تقريبا. كما أنه لم يلعب مع المنتخب الوطني منذ مواجهة المضيف البوتسواني في نوفمبر 2019، وللسبب ذاته.

وقال يوسف عطال إنه سمع كثيرا مَن يُنسب تعدّد الإصابات إلى عدم اهتمامه بِالجانب الصحي ونمط العيش تحديدا. وهو تفسير خاطئ، يُصرّ عليه مدافع فريق نيس الفرنسي.

ولِتقريب الصورة إلى ذهن القارئ، “يُتّهم” عطال بِأنه بعيدا عن الميدان الرياضي، يقوم بِنشاطات مُؤذية لِصحّته، وعادة ما يتميّز بها اللاعبون الهواة غير المُحترفين. على غرار الأكل العشوائي، التدخين (ومشتقاته)، الملاهي، مطاردة الفتيات، السّهر…

وأضاف الدولي الجزائري مُوضّحا في مقابلة صحفية نشرتها جريدة “نيس ماتان” الفرنسية، السبت، أنه أجرى فحصا طبيا في مدينة برشلونة الإسبانية، وتبيّن أنه يُعاني من دقّة الأوتار العضلية (تتمزّق وغير متينة)، وذلك على مستوى الظهر والبطن. وهو التفسير العلمي الوحيد لِتعدّد الإصابات، ولا يقبل أيّ كلام آخر مصدره “القيل والقال”. كما يُشدّد عليه يوسف عطال.

وأضاف المدافع الجزائري أنه استعان بِأخصائيين في التغذية والتدريب البدني، لِإعانته على تجاوز هذه العقبة، التي منعته من تقديم الأفضل والذهاب بعيدا في مشواره الكروي. بِدليل أنه كان سنوات 2018 و2019 من أفضل لاعبي مركز “مدافع أيمن” في أوروبا.

وعن مستقبله الكروي وإن كان يرغب في تغيير الأجواء هذه الصائفة، قال عطال إنه يُفضّل البقاء في فريق نيس، وحصد تتويج معه، أو حجز مقعد يسمح له بِخوض رابطة أبطال أوروبا لِأوّل مرّة، بعد حضوره وقائع الدوري الأوروبي.

ويرتبط يوسف عطال مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

وبِشأن المنتخب الوطني الجزائري، قال عطال إن المسؤول الفني الأوّل جمال بلماضي على تواصل دائم معه، ويُسدي له نصائح قيّمة، ويرفع من معنوياته كثيرا خاصة عندما يسقط في مطبّ الإصابات.

وعلى ذكر “محاربي الصحراء”، يأمل عطال في تأهّل المنتخب الوطني إلى كأس العالم نسخة قطر 2022، والمشاركة في هذه التظاهرة الكروية الكبيرة والعريقة.

هذا وسيحتفل يوسف عطال – ابن بلدية بوغني (ولاية تيزي وزو) – الإثنين المقبل، بِعيد ميلاده الـ 25.