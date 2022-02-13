عطال وبوداوي وديلور أمام تحدّي رفض اللّعب في الكيان الصّهيوني

يُواجه ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين تحدّي رفض خوض مباراة رسمية على مستوى الأندية، بِالكيان الصهيوني المحتلّ لِفلسطين.

ويتعلّق الأمر بِالمدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور، المحترفين في نادي نيس الفرنسي.

وبرمج اتحاد فرنسا لكرة القدم مباراة الكأس الممتازة للأندية، بِالكيان الصهيوني في الصيف المقبل.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة الفرنسية، فإن اتحاد الكرة المحلّي سيُكرّر سيناريو الموسم الماضي، لمّا نظّم مباراة الكأس الممتازة بين فريقَي بارس سان جيرمان وليل، في الفاتح من أوت 2021 بِالكيان الصهيوني. وذلك بِموجب اتّفاقية سابقة مدّتها سنتَين.

ومعلوم أن مباراة الكأس الممتازة، تجمع بين الفريق صاحب لقب البطولة الفرنسية والنادي المُتوّج بِالكأس المحلّية.

وإذا كان فريق باريس سان جيرمان يتّجه نحو إحراز لقب البطولة الفرنسية، حيث يتصدّر لائحة الترتيب بِفارق 16 نقطة عن المطارد نادي أولمبيك مرسيليا، وقبل 14 جولة عن إسدال الستار. فإن فريق نيس مرشّح للتتويج بِكأس هذا البلد.

ويُواجه عطال وبوداوي وديلور رفقة فريقهما نيس المنافس نادي فيرساي من الدرجة الرابعة، بِرسم نصف نهائي كأس فرنسا، في الفاتح أو الثاني من مارس المقبل، وتُجرى المباراة الثانية بين فريقَي حظيرة النخبة موناكو ونانت. في حين بُرمجت المباراة النهائية بِتاريخ الـ 8 من ماي القادم.