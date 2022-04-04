عطال وديلور في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

وضعت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، الجزائريين يوسف عطال وأندي ديلور ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى في فرنسا.

ودخل يوسف عطال ومواطنه أندي ديلور، التشكيلة المثالية للدوري. بفضل هدف سجّله أندي في شباك رين بعد تمريرة حاسمة من يوسف.

واختير نادي مارسيليا ليكون الأفضل في الجولة بعد فوزه على سانت ايتيان بنتيجة 4 مقابل 2.

وإلى جانب ديلور، كان الدولي الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعبي الهجوم في الجولة الـ30. بهدفين و3 تمريرات حاسمة أمام لوريان، في مقابلة حسمها الباريسيون بنتيجة 5-1.