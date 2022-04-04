-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أحوال الطقس: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/سا عبر 20 ولاية
رياضة

عطال وديلور في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

الشروق أونلاين
  • 68
  • 0
عطال وديلور في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
أرشيف
ديلور وعطال

وضعت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، الجزائريين يوسف عطال وأندي ديلور ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى في فرنسا.

ودخل يوسف عطال ومواطنه أندي ديلور، التشكيلة المثالية للدوري. بفضل هدف سجّله أندي في شباك رين بعد تمريرة حاسمة من يوسف.

واختير نادي مارسيليا ليكون الأفضل في الجولة بعد فوزه على سانت ايتيان بنتيجة 4 مقابل 2.

وإلى جانب ديلور، كان الدولي الفرنسي كيليان مبابي أفضل لاعبي الهجوم في الجولة الـ30. بهدفين و3 تمريرات حاسمة أمام لوريان، في مقابلة حسمها الباريسيون بنتيجة 5-1.

ديلور وعطال في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

مقالات ذات صلة
الاتحاد الغامبي يفند مقتل الحكم “غاساما”

الاتحاد الغامبي يفند مقتل الحكم “غاساما”

مدرب السنيغال ينتصر للجزائر ويجلد “الكاف” والحكّام

مدرب السنيغال ينتصر للجزائر ويجلد “الكاف” والحكّام

بِالفيديو والصور: عندما فضح الجزائريون فساد “الفيفا” في مونديال إسبانيا

بِالفيديو والصور: عندما فضح الجزائريون فساد “الفيفا” في مونديال إسبانيا

بارتيز: حرّاس المرمى هذه الأيّام متشابهون ولا يمليون إلى الإبداع

بارتيز: حرّاس المرمى هذه الأيّام متشابهون ولا يمليون إلى الإبداع

جديد بن ناصر

جديد بن ناصر

هؤلاء أسوأ الحكام الذين أفسدوا أعراس “الخضر” في مواعيد حاسمة

هؤلاء أسوأ الحكام الذين أفسدوا أعراس “الخضر” في مواعيد حاسمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد