عطال وديلور يقلبان الطاولة على وجه ليون!

احتفال عطال وديلور وزملائهما في فريق نيس بِهدف مُسجّل ضد نادي ليون (صورة فريق نيس)

تألّق اللاعبان الجزائريان يوسف عطال وأندي ديلور مع فريقهما نيس مساء الأحد، وجلبا له فوزا ثمينا بِنتيجة (3-2).

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 11، من عمر البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وسجّل المدافع يوسف عطال هدف الأوّل لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 81، وأمضى المهاجم أندي ديلور الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 89.

وانتفض فريق نيس في الأنفاس الأخيرة للمواجهة بعد أن كان مُنهزما بِثنائية نظيفة، وقلب الطاولة على وجه نادي ليون، مُوقّعا ثلاثية ومُحرزا فوزا ثمينا (الهدف الثالث في الوقت بدل الضّائع: الدقيقة 90+1).

ودشّن عطال عدّاد التهديف مع فريقه نيس في بطولة فرنسا للموسم الجاري، عِلما أنه خاض 5 لقاءات فقط أساسيا، كما دخل مدافع “الخضر” إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 67 من عمر مواجهة ليون. بينما بات ديلور يجمع رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق ليون.

أمّا اللاعب الجزائري الآخر ومتوسط الميدان هشام بوداوي، فقد شارك أساسيا مع فريقه نيس في مواجهة نادي ليون، واستُبدل في الدقيقة الـ 67.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الجزائري إسلام سليماني عن فريقه ليون، بِداعي الإصابة.

وطرد الحكم مهاجم زيمبابوي تينوتيندا كاديويري في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه ليون مُتقدّما في النتيجة بـ (1-2).

ويشغل فريق نيس بعد هذا الانتصار المُثير الرّتبة الـ 3 بِرصيد 19 نقطة. ويتموقع نادي ليون في المركز الـ 8 بِمجموع 16 نقطة.