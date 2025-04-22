عطال يبلغ نهائي كأس قطر

بلغ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال وفريقه السد مساء الثلاثاء، نهائي منافسة كأس قطر لِكرة القدم.

وفاز فريق السد بِثلاثية نظيفة على فريق الأهلي، في مباراة الدور نصف النهائي.

وتابع المدافع يوسف عطال المباراة من دكة البدلاء، مثل مواطنه وزميله المدافع عبد الصمد بوناصر، بينما غاب صانع الألعاب آدم الوناس.

وتُجرى المباراة الثانية والأخيرة عن محطة المربع الذهبي مساء هذا الأربعاء، بين فريق الغرافة ونادي الدحيل.

ويضم فريق الغرافة في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان ياسين براهيمي.