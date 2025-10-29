-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عطال يتحدّث عن “الخضر” وزيدان

علي بهلولي
  • 267
  • 0
عطال يتحدّث عن “الخضر” وزيدان

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عن وضعيته الرياضية الحالية، وما ينتظره في المستقبل القريب، على مستوى المنتخب الوطني ونادي السد القطري.

ويغيب المدافع يوسف عطال عن الميادين منذ الـ 12 من سبتمبر الماضي، بِداعي إصابة في الساق.

وعن التحاقه بِنادي السد في صيف 2024 لمدة موسمَين، قال عطال إن هذا الانضمام تجربة جديدة وتحدٍّ آخر في مشواره الرياضي، بعد أن لعب في البطولة الوطنية، ثم انتقل إلى بلجيكا وبعدها فرنسا ثم تركيا. مؤكدا بأن اهتمامه منصب حاليا على تشريف ألوان النادي القطري، ولا يفكر في العودة إلى أوروبا.

وألمح عطال إلى معاناته من العنصرية والتطرّف في فرنسا، لما قال إنه مرتاح في قطر بِسبب البيئة والجو الإسلاميَين.

وفي سؤال عن المنتخب الوطني الجزائري، قال عطال في مقابلة صحفية نشرها الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الأربعاء، إن “محاربي الصحراء” يشهدون عهدا آخر وقدوم دفعة جديدة من اللاعبين، معربا عن أمله في أن يمتلك كل قواه البدنية والفنية، لمساعدة المنتخب الوطني في تحقيق مكسب طيّب في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد شهرَين من الآن. في تلميح إلى هاجس الإصابات الذي يظل لصيقا به.

وبِخصوص الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” حارس المرمى لوكا زيدان، قال بطل إفريقيا 2019 إنه يثمّن موهبة حامي عرين نادي غرناطة الإسباني، وإنه يُرحب بكل لاعب يُقدّم اللمسة الفنية الإضافية للنخبة الوطنية. ومثلما فعل سابقا، لن يدخّر جهدا في مساعدة العناصر الجديدة على التأقلم في صفوف “محاربي الصحراء”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: عوار يُقصي رونالدو

بِالفيديو: عوار يُقصي رونالدو

منتخب الإناث يفتكّ في الكاميرون تأشيرة خوض “الكان”

منتخب الإناث يفتكّ في الكاميرون تأشيرة خوض “الكان”

أمين شياخة يعاني مع فريقه الجديد وهو عاجز عن التهديف

أمين شياخة يعاني مع فريقه الجديد وهو عاجز عن التهديف

لمّا يخطب الابن لِأبيه.. “السيّدة العجوز”!

لمّا يخطب الابن لِأبيه.. “السيّدة العجوز”!

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يصل إلى دوالا تحسبا لمواجهة الكاميرون

بالصور.. المنتخب الجزائري للسيدات يصل إلى دوالا تحسبا لمواجهة الكاميرون

“فيفا” يطرح مليون تذكرة جديدة للبيع

“فيفا” يطرح مليون تذكرة جديدة للبيع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد