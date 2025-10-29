عطال يتحدّث عن “الخضر” وزيدان

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عن وضعيته الرياضية الحالية، وما ينتظره في المستقبل القريب، على مستوى المنتخب الوطني ونادي السد القطري.

ويغيب المدافع يوسف عطال عن الميادين منذ الـ 12 من سبتمبر الماضي، بِداعي إصابة في الساق.

وعن التحاقه بِنادي السد في صيف 2024 لمدة موسمَين، قال عطال إن هذا الانضمام تجربة جديدة وتحدٍّ آخر في مشواره الرياضي، بعد أن لعب في البطولة الوطنية، ثم انتقل إلى بلجيكا وبعدها فرنسا ثم تركيا. مؤكدا بأن اهتمامه منصب حاليا على تشريف ألوان النادي القطري، ولا يفكر في العودة إلى أوروبا.

وألمح عطال إلى معاناته من العنصرية والتطرّف في فرنسا، لما قال إنه مرتاح في قطر بِسبب البيئة والجو الإسلاميَين.

وفي سؤال عن المنتخب الوطني الجزائري، قال عطال في مقابلة صحفية نشرها الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الأربعاء، إن “محاربي الصحراء” يشهدون عهدا آخر وقدوم دفعة جديدة من اللاعبين، معربا عن أمله في أن يمتلك كل قواه البدنية والفنية، لمساعدة المنتخب الوطني في تحقيق مكسب طيّب في نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد شهرَين من الآن. في تلميح إلى هاجس الإصابات الذي يظل لصيقا به.

وبِخصوص الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” حارس المرمى لوكا زيدان، قال بطل إفريقيا 2019 إنه يثمّن موهبة حامي عرين نادي غرناطة الإسباني، وإنه يُرحب بكل لاعب يُقدّم اللمسة الفنية الإضافية للنخبة الوطنية. ومثلما فعل سابقا، لن يدخّر جهدا في مساعدة العناصر الجديدة على التأقلم في صفوف “محاربي الصحراء”.