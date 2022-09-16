عطال يتعافى من الإصابة ويشارك أساسيا مع نيس في الدوري الأوروبي

المباراة عرفت مشاركة بوداوي وغياب أندي ديلور

استرجع الدولي الجزائري، يوسف عطال مكانته الأساسية في تشكيلة ناديه نيس الفرنسي التي واجهت سهرة أول أمس الخميس نادي بارتيزان بلغراد الصربي، لحساب الجولة الثانية من منافسة دوري المؤتمرات الأوروبي.

وعاد عطال للمنافسة بعدما كان غاب عن لقاءات فريقه الأخيرة، جراء الإصابة التي كان تعرض لها على مستوى الركبة، في المباراة أمام موناكو ضمن الجولة السادسة من البطولة الفرنسية.

وكانت عودة المدافع الجزائري إيجابية لناديه نيس، الذي تمكن من العودة بتعادل ثمين (1_1) على حساب مستضيفه بارتيزان بلغراد الصربي، في المباراة الذي افتتح فيها نيس باب النتيجة في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عن طريق غايتان لابورد، قبل أن يتمكن بارتيزان من تعديل النتيجة في الدقيقة 60 بواسطة فوسيني دياباتي.

ويأتي تعافي يوسف عطال من الإصابة وعودته إلى المنافسة في الوقت المناسب بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيكون بإمكانه الاعتماد عليه في المباراتين الوديتين المقررتين نهاية الشهر الجاري امام غينيا ونيجيريا.

هذا، وعرفت المباراة مشاركة الدولي الجزائري الآخر هشام بوداوي، في وقت غاب هداف الفريق اندي ديلور الذي فضل المدرب لوسيان فافر إعفاءه من هذه المباراة واسترجاع إمكانياته بعد إصابته على مستوى عطلة الفخذ.

يذكر أن أندي ديلور سيدشن هذا الإثنين عودته من جديد إلى المنتخب الوطني، بعدما كان أبعده الناخب الوطني جمال بلماضي لمدة تقارب السنة، وهذا على خلفية طلب إعفائه مؤقتا من أجل ضمان مكانته مع ناديه الجديد نيس.