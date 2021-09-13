عطال يرفع حظوظه للحاق بمباراة النيجر وعودة مرتقبة لفارس

رفع الدولي الجزائري يوسف عطال من حظوظه في اللحاق بمباراة الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، التي يخوضها “الخضر” أمام منتخب النيجر.

وتواجد عطال ضمن القائمة المعنية بمباراة فريقه نيس أمام نانت التي لعبت أمسية الأحد، ورغم بقائه على مقاعد البدلاء، إلا أن استدعاءه في حد ذاته، يعد بمثابة خبر سار للناخب الوطني جمال بلماضي.

وجاء استدعاء عطال لمواجهة نانت، ليؤكد جاهزيته، وتعافيه تماما من الإصابة التي حرمته من لقائي جيبوتي وبوركينافاسو، لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.

ومن الوارد جدا أن يعود عطال إلى أجواء المنافسة بمناسبة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الذي يستقبل فيها نادي نيس ضيفه موناكو الأحد المقبل، وفي حال مشاركة عطال في هذه المواجهة، والمباريات التي تليها قبل موعد مباراة الخضر” أمام النيجر، فسيكون دون شك ضمن القائمة المعنية بالتربص القادم.

وكان لغياب يوسف عطال، خاصة عن مباراة بوركينافاسو تأثيرا كبيرا على الجهة اليمنى للمنتخب، خاصة وأن زفان لم يتمكن من تقديم الإضافة المرجوة للهجوم في تلك المباراة.

من جهته، وجه المدافع محمد فارس الملتحق بنادي جنوة الإيطالي، رسالة قوية يعلن من خلالها جاهزيته للعودة إلى “الخضر”.

وتمكن قارس من قيادة فريقه أمسية الأحد للفوز على كالياري بعد توقيعه ثنائية، قلب من خلالها الطاولة على المنافس، في مواجهة انتهت بفوز جنوة بثلاثة أهداف لهدفين.

وما يضاعف من حظوظ فارس في العودة إلى المنتخب، إصابة بن سبعيني، وعدم وجود بديل يقاربه في الإمكانات على الجهة اليسرى، خاصة وأن نوفل خاسف الذي عوضه في مباراة بركينافاسو بمستوى لا يؤهله لخلافة بن سبعيني.