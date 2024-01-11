عطال يستأنف ضد حكم إدانته في فرنسا

أعلن محامو الدولي الجزائري يوسف عطال، أن موكلهم استأنف ضد حكم إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأدين مدافع نادي نيس الفرنسي، بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على الكراهية، بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية، وإدانته للجرائم التي يتعرض لها سكتن قطاع غزة، من طرف الإحتلال الصهيوني.

وتم التحقيق مع عطال يوم 23 نوفمبر الماضي، في مركز الشرطة بمدينة نيس، لاتهامه ببث خطابات تساهم في إثارة الكراهية، قبل أن يطلق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو.

ويتواجد عطال حاليا مع المنتخب الجزائري في مدينة بواكي الإيفوارية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.