-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار عبر 18 ولاية إلى غاية يوم الجمعة
رياضة

عطال يستأنف ضد حكم إدانته في فرنسا

عمر سلامي
  • 181
  • 0
عطال يستأنف ضد حكم إدانته في فرنسا
أرشيف
يوسف عطال

أعلن محامو الدولي الجزائري يوسف عطال، أن موكلهم استأنف ضد حكم إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ.

وأدين مدافع نادي نيس الفرنسي، بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على الكراهية، بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية، وإدانته للجرائم التي يتعرض لها سكتن قطاع غزة، من طرف الإحتلال الصهيوني.

وتم التحقيق مع عطال يوم 23 نوفمبر الماضي، في مركز الشرطة بمدينة نيس، لاتهامه ببث خطابات تساهم في إثارة الكراهية، قبل أن يطلق سراحه بعد دفع كفالة قدرها 80 ألف يورو.

ويتواجد عطال حاليا مع المنتخب الجزائري في مدينة بواكي الإيفوارية استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

مقالات ذات صلة
“الخضر” قد يلعبون أمام 5 آلاف مناصر في كوت ديفوار

“الخضر” قد يلعبون أمام 5 آلاف مناصر في كوت ديفوار

ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني لكرة اليد قبل البطولة الإفريقية

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى بواكي تحسبا لخوض نهائيات “الكان”

بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى بواكي تحسبا لخوض نهائيات “الكان”

“عمورة صديقي وأتمنى أن ينتقل إلى البريمرليغ”

“عمورة صديقي وأتمنى أن ينتقل إلى البريمرليغ”

لباس المنتخب الوطني في “كان” 2024

لباس المنتخب الوطني في “كان” 2024

بيان من “الفاف” بخصوص تنقل الجماهير الجزائرية إلى كوت ديفوار

بيان من “الفاف” بخصوص تنقل الجماهير الجزائرية إلى كوت ديفوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد