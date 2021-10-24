عطال يسجل أول أهدافه مع نيس في الموسم الجديد

تمكن الدولي الجزائري يوسف عطال من افتتاح عداده التهديفي في الموسم الجديد مع ناديه نيس، بتسجيله في شباك أولمبيك ليون في مباراة أنهاها “النسور” لصالحهم بنتيجة 3-2 .

ودخل مدافع “الخضر” بديلا في المرحلة الثانية، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لناديه في د80 ، مقلصا الفارق، بعدما كان ليون فائزا بهدفين دون رد.

ونجح بعدها ديلور بست دقائق في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يضيف غوساند هدف الفوز في د90 +2 .

وشارك الدولي هشام بوداوي أساسيا من جانب نيس، قبل أن يتم استبداله في المرحلة الثانية، فيما غاب سليماني من جانب ليون عن المباراة، بعدما فضل مدربه عدم استدعائه للمباراة، حتى يكون على أتم الجاهزية.