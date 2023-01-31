عطال يعاني من آلام خلف الفخذ ولا علاقة لها مع الإصابة القديمة

مدرب نادي نيس يكشف

واصلت لعنة الإصابات ملاحقة الدولي الجزائري يوسف عطال، ظهير نادي نيس الفرنسي، حيث تعرض لإصابة جديدة في مباراة فريقه، الأحد الماضي ضد ليل في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

يعاني الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري ونادي نيس، يوسف عطال، من آلام خلف الفخذ، إثر إصابته في مباراة الفريق أمام ليل (فوز 1-0 برسم الجولة 20 من البطولة الفرنسية)، وفق ما كشف عنه مدربه ديديي ديغار.

ونفى مدرب “النسور الصغيرة” أن تكون الإصابة السابقة في الكاحل، التي أبعدته عن الميادين لمدة طويلة، هي التي عاودت ظهيره الأيمن من جديد.

وصرح ديغار لوسائل الإعلام عقب اللقاء “الأمر لا يتعلق بإصابته السابقة على مستوى الكاحل، لأنه الآن يعاني من آلام خلف الفخذ. أتمنى فقط ألا تكون خطيرة وأن يتعافى في الوقت المناسب. لم نرد أن نغامر به وفضلنا إكمال اللعب بعشرة عناصر أفضل من خسارة اللاعب لمدة أطول. لدينا تشكيلة يمكنها مواصلة المقابلة بعشرة لاعبينK لكن الأهم الآن هو أن يتعافى يوسف بشكل جيد. لا ينبغي أن يقلق كثيرا، لأننا سنشتغل من أجل تجهيزه ليلتحق بنا قريبا”.

وبعد ما خلف زميله السويسري، جوردان لوتومبا في (د 78)، اضطر المدافع الجزائري إلى مغادرة أرضية الميدان في الوقت الإضافي (90+1) بالدموع.

وكان عطال (26 سنة) قد أصيب على مستوى الكاحل بتاريخ 16 ديسمبر الفارط، خلال مباراة الفريق الودية أمام اتالانتا بيرغام الإيطالي (خسارة 3-0)، خلال فترة التوقف الشتوي للبطولة الفرنسية خلال مونديال قطر-2022. وعقب الفوز أمام ليل، يرتقي نادي الجنوب الفرنسي إلى الصف العاشر برصيد 28 نقطة وبفارق تسع خطوات عن مركز مؤهل إلى منافسة أوروبية.