عطال يعود إلى التدريبات الجماعية لنيس

عاد الدولي الجزائري يوسف عطال، إلى التدريبات الجماعية لنادي نيس الفرنسي، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وسجل عطال أمسية الثلاثاء حضوره في التدريبات الجماعية لناديه، قبل الموعد المحدد، حيث كان منتظرا إلتحاقه بها مع نهاية الأسبوع.

وأكدت صحيفة “ليكيب” نقلا عن موقع “نيس ماتان”، أن عطال فاجأ الجميع بما فيهم مدرب الفريق ديدييه ديغارد، بعودته السريعة إلى التحضيرات الجماعية.

وتعرض عطال للإصابة مع نهاية شهر جانفي الماضي، في المواجهة التي جمعت بين نيس وليل.