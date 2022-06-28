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رياضة

عطال يعود بعد غياب اقترب من 3 أشهر

علي بهلولي
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عطال يعود بعد غياب اقترب من 3 أشهر
عطال في الحصّة التدريبية (صورة نادي نيس).

عاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات مع زملائه في فريق نيس الفرنسي. بعد غياب دام شهرَين ونصف الشهر بِداعي الإصابة.

وكان المدافع عطال قد تعرّض لإصابة على مستوى الكتف في منتصف أفريل الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

وخاض عطال مران فريقه نيس، وهو أوّل حصّة تدريبية للنادي الفرنسي استعدادا للموسم الجديد.

وأجرى مدافع “الخضر” المران، تحت إمرة مدربه الجديد التقني السويسري لوسيان فافر.

كما سُجّل أيضا حضور اللاعبين الدوليين الجزائريين الآخرين، وهم: متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجمان بلال براهيمي وأندي ديلور.

ويستهلّ الرّباعي الجزائري موسمهم الجديد مع فريق نيس في الـ 6 من أوت المقبل، بِمواجهة المضيف نادي تولوز، لِحساب الجولة الأولى من عمر بطولة فرنسا نسخة 2022-2023.

وقبل ذلك في الـ 2 والـ 8 من جويلية القادم، يخوض فريق نيس مقابلتَين ودّيتَين، أمام ناديَي لوزان السويسري وبروج البلجيكي، على التوالي.

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