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رياضة

عطال يعود في الوقت المناسب

سليم.ع
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عطال يعود في الوقت المناسب

سجل مدافع المنتخب الوطني يوسف عطال عودته إلى قائمة نادي نيس، بعد غياب امتد لأكثر من شهر، بسبب الإصابة…
وجملت قائمة نادي نيس المعنية بمواجهة نادي مونبوليي، أمسية السبت، لحساب الجولة الـ 28من الدوري الفرنسي، اسم عطال الذي سيكون أمام فرصة العودة إلى المنافسة ولو كبديل.
وكان مدرب نيس، كريستوف غالتيي، قد أعلن عن الجاهزية التامة لعطال، لخوض المباريات، بعدما إندمج في التدريبات الجماعية بصفة عادية، وأضاف في تصريحات له أن عطال سيكون بإمكانه المشاركة في اللقاءين اللذان يسبقان فترة التوقف الدولي.
والمؤكد أن عودة عطال إلى الميادين، في حال مشاركته أمام مونبوليي، ستكون في وقتها، خاصة وأنه بات يفصلنا أقل من أسبوعين عن مواجهة الذهاب أمام الكاميرون.
وكان الناخب الوطني جمال بلماضي في الندوة الصحفية الأخيرة، قد عبّر عن تمنياته بعودة المصابين، في أسرع وقتن حتى تتوفر له كل الخيارات في الموعد الهام المنتظر أمام الكاميرون.

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