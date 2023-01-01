عطال يغيب وديلور يطرح التساؤلات

يغيب اللاعبان الدوليان الدوليان الجزائريان يوسف عطال وأندي ديلور عن مباراة فريقهما نيس والمضيف نادي ران.

وتُجرى المباراة سهرة هذا الإثنين، بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الفرنسية.

وإذا كان المدافع عطال يشكو إصابة على مستوى الكاحل، كما ذكرته إدارة نادي الأحمر والأسود، فإن المهاجم ديلور مريض.

وراحت الصّحافة الفرنسية تُؤوّل غياب ديلور بِسبب آخر، وقالت إن الدولي الجزائري يُصرّ على ترك فريق نيس في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

وبِالمقابل، يحضر اللاعبون الجزائريون الآخرون أطوار هذه المواجهة، وهم: حارس المرمى تيدي بولهندي، وموسّط الميدان هشام بوداوي، والمهاجم بلال براهيمي.