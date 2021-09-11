عطال يقترب من العودة للمنافسة ويريح بلماضي

يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال تدريباته مع ناديه عقب العودة من الإصابة التي جعلته خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي..

وينضم يوسف عطال في الحصة التدريبية المبرمجة أمسية السبت إلى التدريبات الجماعية، وهو ما يجعل عودته إلى أجواء المنافسة قريبة جدا.

وأكد مدرب نادي نيس كريستوف غاليتي في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة نانت، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، أن عودة عطال إلى المنافسة في مباراة الجولة السادسة يبقى واردا، وأن القرار سيكون بيد الطاقم الطبي.

وغاب عطال عن “الخضر” في مبارتي جيبوتي وبوركينافاسو بسبب الإصابة، وكان غياب مدافع نيس مؤثرا في مباراة “الخيول”، خاصة وأن الجهة اليمنى، التي تعرف نشاطا هجوميا كبيرا في حضوره لم تشكل الخطورة المنتظرة على دفاع المنافس.

ودون شك فإن عودة عطال إلى أجواء المنافسة مع ناديه، وكسبه لقاءات في الأرجل، ستجعله ضمن خيارات الناخب الوطني، تحسبا لمواصلة مشوار تصفيات المونديال في شهر أكتوبر بداية بمواجهة النيجر.