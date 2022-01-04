عطال ينافس على جائزة أفضل مدافع أيمن في “الليغ 1”

رفقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي

تواجد المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل ظهير أيمن في النصف الأول من الموسم بالدوري الفرنسي، بعد تألقه في الجولات الأخيرة من “الليغ 1” اثر استرجاعه لكامل إمكانياته الفنية والبدنية، عقب بداية موسم معقدة بسبب كابوس الإصابات.

وكان نجم نادي بارادو السابق عانى من لعنة الإصابات مباشرة بعد بداية الموسم الجاري، وخرج من حسابات المدرب الفرنسي، كريستوف غالتييه، ابتداء من مباراة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي أمام نادي بوردو، قبل أن تلاحقه الإصابة على فترات متقطعة، ودفعته للغياب عن 6 مباريات كاملة، ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة يدعوا فيها الجماهير للتصويت على أفضل ظهير أيمن في “الليغ 1″، وكتب: “المغربي أشرف حكيمي والجزائري يوسف عطال في قائمة أفضل ظهير أيمن خلال النصف الأول من الموسم!..إليكم القائمة المختصرة للتصويت لأفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن”.

إلى ذلك، سيكون عطال في منافسة قوية مع نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي قدّم مستويات جيّدة منذ بداية الموسم، ما يجعل المنافسة تقتصر بين هذا الثنائي عطفا على سمعتهما في الدوري الفرنسي، في وقت أن عطال كان قادرا فيه على تقديم مستويات أفضل بكثير لولا لعنة الإصابات التي تلاحقه منذ فترة طويلة.

يجدر الذكر، أن يوسف عطال يتواجد مع المنتخب الوطني في تربص الدوحة استعدادا لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، على أمل العودة بقوة ضمن حسابات جمال بلماضي، بعد أن غاب عن المباريات الأخيرة للمنتخب الجزائري بسبب مشكل الإصابات، وتبعا لهذا المشكل قرر المدير الفني لـ”محاربي الصحراء” ضم 3 مدافعين في منصب الظهير الأيمن تفاديا لأي مفاجأة غير سارة تحدث لعطال، ويتعلق الأمر بنجم نيس الفرنسي، إلى جانب محمد رضا حلايمية نجم نادي بيرشوت البلجيكي وحسين بن عايدة مدافع النجم الساحلي التونسي.