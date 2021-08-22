عطال يُصاب ويبتعد عن مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأحد لِإصابة، خلال مباراة فريقه نيس والضيف نادي مرسيليا.

وتُجرى المباراة في هذه اللّحظات، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية.

واضطرّ المدافع يوسف عطال إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد ستّ دقائق فقط من انطلاق هذه المواجهة. إثر شعوره بِآلام الإصابة.

ولجأ التقني كريستوف غالتييه مدرب فريق نيس إلى تعويض عطال، بِزميله المدافع جوردان لوتومبا.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر لم تُصدر إدارة نادي نيس بيانا عن إصابة لاعبها عطال، ومدى خطورتها من عدمها.

وبات عطال (25 سنة) وقد تعرّض لِرابع إصابة في السنة الحالية، وكانت الثلاث الأولى منها على مستوى الفخذ والعضلات المُقرّبة. وسبّبت له ابتعادا عن المنافسات الرّسمية لِمدّة شهرَين ونصف الشهر.

ومنذ صيف 2017، تعرّض عطال لـ 25 إصابة، وهو رقم كبير وخطير، قلّل كثيرا من تقديمه أفضل العروض الفنية. خاصة وأنه أظهر في بداية مشواره الكروي مستوى باهرا، يُبشّر بِحيازة مكانة مرموقة في خانة أفضل لاعبي منصب المدافع الأيمن في العالم.

وقد يغيب يوسف عطال مجدّدا عن مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسَيه الجيبوتي والبوركينابي، في الـ 2 والـ 7 من سبتمبر المقبل، على التوالي. بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وكان يوسف عطال قد صرّح مُؤخّرا لِوسائل الإعلام الفرنسي، قائلا إنه صار يولي أهمّية كبيرة للجانب الصّحّي (نوعية الأكل، توقيت النوم، تجنّب المشروبات الغازية، التقليل من الاندفاع والمجازفة والاصطدامات داخل الملعب…..)، وسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية للعلاج على مستوى العضلات والأوتار، تفاديا للإصابات التي تكاثرت وباتت هاجسا يُورّقه. قبل أن يسقط مرّة أخرى في المطبّ مساء الأحد.