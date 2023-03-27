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رياضة

عطال يُعالج إصابته في قطر

علي بهلولي
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عطال يُعالج إصابته في قطر
ح.م

يخضع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال هذه الأيّام للعلاج بِالمؤسسة الطبية القطرية “أسبيتار”.

جاء ذلك بناءً على اتّفاقية مُبرمجة في تاريخ سابق بين “الفاف” وأسبيتار”، تقضي بِتكفّل المؤسسة الطبية القطرية بِعلاج لاعبي “الخضر” المُصابين.

ويشكو عطال إصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها في الـ 9 من مارس الحالي، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية.

ورغم أن الموسم لم يُسدل ستاره بعد، إلّا أن مدافع نادي نيس الفرنسي تعرّض لِأربع إصابات، أبعدته عن الميادين لِمدّة شهرَين و11 يوما. وطبعا، ستتمدّد الفترة، لأن عطال ما زال يُعالج بِقطر.

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