عطال يُقصي ميسي ومبابي في كأس فرنسا

عطال وبوداوي وديلور (من اليمين) في الاحتفال بِالتأهّل (صورة نادي نيس)

ساهم اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال سهرة الإثنين، في تمكّن فريقه نيس من إقصاء المنافس نادي باريس سان جيرمان من سباق كأس فرنسا.

ومعلوم أن فريق باريس سان جيرمان هو صاحب لقب كأس فرنسا، في نسختَيها الماضيتَين.

وفاز فريق نيس على نادي المضيف سان جيرمان في الدور ثمن النهائي من عمر كأس فرنسا، بِواقع ركلات الترجيح (6-5). بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك متوسط الميدان الجزائري هشام بوداوي أساسيا في صفوف فريق نيس، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75. بينما دخل زميلاه المدافع يوسف عطال والمهاجم أندي ديلور إلى أرضية الميدان، بديلَين في الدقيقتَين الـ 62 والـ 63، على التوالي.

وفي سلسلة ركلات الترجيح، نجح عطال في هزّ شباك حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما حامي عرين “البي آس جي”. بينما أخفق ديلور في هزّ الشباك.

وبات يوسف عطال وقد خاض أوّل مباراة رسمية منذ الـ 20 من جانفي الماضي، تاريخ مشاركته أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد كوت ديفوار، بِرسم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وفي الطرف المقابل، لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كامل أطوار مواجهة نادي نيس، بِزيّ فريق باريس سان جيرمان. ودخل المهاجم كيليان مبابي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64. بينما غاب زميلهما البرازيلي نيمار بِداعي إصابة في الكاحل، تعرّض لها في نوفمبر الماضي، وينتظر مسؤولوه عودته في منتصف فيفري الحالي.

ويخوض الثلاثي عطال وبوداوي وديلور رفقة فريقهم نيس، مباراة أخرى قوية في ربع نهائي كأس فرنسا. تُجرى أمام نادي أولمبيك مرسيليا، ما بين الـ 8 والـ 9 من فيفري الحالي.