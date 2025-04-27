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رياضة

عطال يُودّع دوري أبطال آسيا

علي بهلولي
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عطال يُودّع دوري أبطال آسيا

تجمّدت مشاركة اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال وفريقه السد القطري مساء الأحد، في محطّة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر فرق السد القطري بِنتيجة (2-3) بعد الوقت الإضافي أمام نادي كاوازاكي الياباني، بِمدينة جدة السعودية.

وكانت هذه المواجهة قد انتهت بِنتيجة التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

وشارك المدافع عطال أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63، بينما تابع مواطنه وزميله المدافع عبد الصمد بوناصر اللقاء من دكة البدلاء.

وبقي الجناح رياض محرز مُمثّلا للكرة الجزائرية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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