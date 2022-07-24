عطب في أنبوب “ميدغاز”.. إسبانيا تعلن عودة الإمدادات  

أعلنت اسبانيا عودة إمدادات الغاز من الجزائر بعد تسجيل عطب في الأنبوب الذي يزودها، مرجعة السبب إلى مشكلة فنية.

ووفقا لشركة “اناغاز” الاسبانية، فإنه تم إصلاح العطب، وأرجعت ذلك إلى “مشكلة فنية محددة” استغرق إصلاحها “وقتًا قصيرًا” وسمح باستعادة تدفق الغاز السابق.

ونقلت صحيفة “الباييس: الاسبانية عن مصدر معتمد من الشركة قوله: “على الرغم من انخفاض التدفق مؤقتًا، إلا أنه لم يتم قطعه”.

وتسببت “حادثة” سُجلت صباح الأحد على الجانب الإسباني من أنبوب غاز ميدغاز ، الوحيد الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا ، في “انقطاع مؤقت” لإمدادات الغاز.

سوناطراك: وقوع عطب في أنبوب الغاز مع اسبانيا

أعلن مجمع سوناطراك، عن وقوع عطب على مستوى أنبوب “ميدغاز” الذي يزود اسبانيا بالغاز.

وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لاسبانيا، حيث يعمل الجانب الاسباني على إصلاحه.