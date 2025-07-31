عطلة الأمومة.. هذه تفاصيل الاستفادة منها وتمديدها

نشرت وزارة العمل التعديلات الجديدة الخاصة بعطلة الأمومة وكيفية الاستفادة منها وشروط تمديدها الواردة ضمن القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إنه وفقا للتعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100% ولا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، كما يمكن بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع.

وفي حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب:

1- إصابة المولود بإعاقة

2- تشوه خلقي

3- مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا

وتابعت الوزارة في بيانها أنه يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض يومي 100%، شريطة:

1- إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي

2- مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال،

3- مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة الـ150 يوما القانونية.

وأوضحت الوزارة أنه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافية كحد أقصى دون انقطاع، بنسبة تعويض يومي 100%، شريطة:

1- إيداع ملف طبي جديد،مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بــ 50 يوما.

وقالت الوزارة إن هذا التعديل يؤكد التزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة، تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرس مبدأ الإنصاف الاجتماعي ودعم الأمومة كحق أصيل يكفله الدستور وتضمنه قوانين الجمهورية.