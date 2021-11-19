عطل جديد يصيب “فيسبوك” وانستغرام” عبر عدة دول

أبلغ مستخدمون لمنصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا “فيسبوك”، عن مشاكل في استخدامه، الجمعة، وفقا لمجموعة “داونديتكتور” التي ترصد أعطال الإنترنت.

ولوحظ أن 46٪ من مستخدمي موقع “إنستغرام” واجهوا مشاكل مع التطبيق، بينما أبلغ 29٪ آخرون عن مشاكل في تحميل الملفات بالساعات الماضية.

وعلى موقع “فيسبوك” اشتكى 70٪ من المستخدمين من مشاكل في الموقع و17٪ لم يسجلوا الدخول إلى حساباتهم، في الساعات الماضية.

وأعادت البلاغات مخاوف من حدوث عطل في “فيسبوك”، مشابه لما وقع مطلع أكتوبر 2021، واستمر 6 ساعات، حيث عجز نحو 3.5 مليون مستخدم عن الولوج إلى المنصة إلى جانب خدمات أخرى تابعة لها، شملت “واتساب” و”إنستغرام” و”ماسنجر”.

وأرجعت شركة فيسبوك، في بيان يوم 5 أكتوبر 2021، العطل الذي طرأ على خدماتها إلى “تغيير خاطئ في إعدادات” الخوادم.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي في بيان إنّ “الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض”.

وأضاف: “نتقدّم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا” بانقطاع خدمات فيسبوك والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.

وتوقّفت تطبيقات “واتسآب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” حول العالم، عن العمل، مساء الإثنين، مسجّلة انقطاعا واسعا استمرّ لأكثر من 6 ساعات، وشمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

كما تمّ الإبلاغ عن مشاكل في الدخول إلى “تويتر”، ومحرّك البحث “جوجل”، وموقع “أمازون” كذلك.

وبعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، عادت تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب ومسنجر إلى الخدمة.

وذكر موقع “داون ديتيكتور” المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية أن الخلل الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته “أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن”.

وأعلن قسم الهندسة في شركة فيسبوك في تغريدة عبر “تويتر”، عودة تطبيقات الشركة إلى الخدمة “بعد جهد شاق”.

وكتب قسم إنستغرام على تويتر “يواجه إنستغرام وأصدقاؤه وقتا صعبا الآن، وقد تواجهون مشكلة في استخدامها. تحملوا معنا، نحن نعمل على حل ذلك”.

أما قسم واتساب فكتب على تويتر “ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في استخدام واتساب الآن. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبركم”.

تعطل خدمات فيسبوك واتساب وانستغرام عالميا

وشهد موقع فيسبوك والعديد من التطبيقات التابعة له على غرار واتساب وانستغرام وخدمة ماسنجر، توقفا كليا يوم 4 أكتوبر 2021 عبر اغلب دول العالم .

وتحدث موقع “Downdetector” المتخصص، الاثنين، عن حدوث عطل عالمي في موقع فايسبوك والتطبيقات التباعة له مما كبده خسائر مالية كبيرة.

إلى ذلك تراجع سهم فيسبوك بنسبة 5.5 بالمئة بعد هذا التوقّف المفاجئ.

وذكر الحساب الرسمي لشركة فايسبوك على تويتر:” سجلنا أن بعض المستخدمين يواجهون اضطرابا في استعمال تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

وأوضحت إدارة فايسبوك :” نحن نعمل على إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ، وإننا نعتذر عن أي إزعاج للمستخدمين”.

بالمقابل لم تذكر إدارة فايسبوك سبب العطل الذي تسبب في عدم تمكن الملايين المشتركين في الموقع من الولوج إلى حساباتهم.

وأفادت وكالة رويترز بأن مستخدمين واجهوا مشاكل أيضا في الدخول إلى منصّة تويتر وموقعي غوغل وأمازون ، إلى جانب وقوع اضطراب في خدمة الهاتف النقال بالولايات المتحدة.